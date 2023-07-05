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Президент Ильхам Алиев: Армения препятствует открытию Зангезурского коридора

Президент Ильхам Алиев: Армения препятствует открытию Зангезурского коридора Армения также препятствует открытию Зангезурского коридора, который является еще одним обязательством Армении, вытекающим из акта о капитуляции, подписанного 10 ноября 2020 года, и поэтому должен быть реализован.
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 10:52
Президент Ильхам Алиев: Армения препятствует открытию Зангезурского коридора

Армения также препятствует открытию Зангезурского коридора, который является еще одним обязательством Армении, вытекающим из акта о капитуляции, подписанного 10 ноября 2020 года, и поэтому должен быть реализован.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Выразив глубокую признательность странам Движения неприсоединения за их принципиальность в поддержке справедливой позиции Азербайджана во время и после окончания оккупации, глава государства отметил два конкретных случая в 2020 и 2022 годах, когда страны ДН предотвратили принятие односторонних и предвзятых антиазербайджанских заявлений в Совете Безопасности ООН.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Armenia also impedes the opening of Zangazur corridor
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ermənistan Zəngəzur dəhlizinin açılmasına da mane olur"

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