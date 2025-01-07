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Ильхам Алиев: Армения фактически является источником угрозы для региона

Ильхам Алиев: Армения фактически является источником угрозы для региона Вооружение Армении приведет только к новой напряженности. Мы этого не хотим. Мы хотим мира.
Внешняя политика
7 января 2025 г. 21:48
Ильхам Алиев: Армения фактически является источником угрозы для региона

Вооружение Армении приведет только к новой напряженности. Мы этого не хотим. Мы хотим мира.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

Отметив, что Армения фактически является источником угрозы для региона, глава государства подчеркнул, что независимое армянское государство по сути является фашистским государством. Поскольку этой страной на протяжении почти 30 лет руководили носители фашистской идеологии, то они сформировали эту страну по своему подобию.

Напомнив, что наша страна соседствует с фашистским государством и опасность фашизма не исчезла, президент сказал: "Поэтому фашизм должен быть уничтожен. Его уничтожит либо руководство Армении, либо мы. Другого выхода у нас нет".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Armenia is actually source of threat to region
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: Ermənistan faktiki olaraq bölgə üçün bir təhdid mənbəyidir

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