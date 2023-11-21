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Президент Ильхам Алиев: Аман Тулеев был большим другом Азербайджана

Президент Ильхам Алиев: Аман Тулеев был большим другом Азербайджана С глубоким прискорбием воспринял известие о кончине Амана Гумировича Тулеева, видного государственного и общественно-политического деятеля России.
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 17:20
Президент Ильхам Алиев: Аман Тулеев был большим другом Азербайджана

С глубоким прискорбием воспринял известие о кончине Амана Гумировича Тулеева, видного государственного и общественно-политического деятеля России.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева родным и близким Амана Тулеева.

"Аман Тулеев был большим другом Азербайджана. Он внес весомый вклад в расширение традиционно дружественных связей между Азербайджаном и Россией, в укрепление атмосферы взаимопонимания и доверия между нашими народами. За особые заслуги в развитии азербайджано-российских дружественных связей и сотрудничества он был награжден государственным орденом Азербайджанской Республики – "Достлуг".

В Азербайджане всегда высоко ценили отношение Амана Тулеева к светлой памяти нашего Общенационального Лидера Гейдара Алиевича Алиева.

Добрая память об Амане Гумировиче Тулееве навсегда сохранится в наших сердцах.

Разделяю вашу боль в связи с этой тяжелой утратой и выражаю свои искренние соболезнования", - отмечается в послании.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Aman Tuleyevin vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

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