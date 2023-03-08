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Президент Ильхам Алиев: Абсолютно большая часть соглашения с ЕС согласована, осталось сделать последние шаги

Президент Ильхам Алиев: Абсолютно большая часть соглашения с ЕС согласована, осталось сделать последние шаги Мы подписали или приняли декларации и соглашения о стратегическом партнерстве с девятью членами Европейского Союза, что составляет одну треть стран-членов.
Внешняя политика
8 марта 2023 г. 15:57
Президент Ильхам Алиев: Абсолютно большая часть соглашения с ЕС согласована, осталось сделать последние шаги

Мы подписали или приняли декларации и соглашения о стратегическом партнерстве с девятью членами Европейского Союза, что составляет одну треть стран-членов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в заявлении для прессы после состоявшейся 8 марта встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

"Это действительно хорошая платформа для соглашения, которое сейчас обсуждается между Азербайджаном и Европейской комиссией. Абсолютно большая часть соглашения уже согласована. Поэтому нам нужно сделать последние шаги. Надеюсь, мы сделаем это раньше, чем позже", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: ‘Absolute majority of agreement with European Commission is already agreed, we need to make final steps’
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Aİ ilə Sazişin əksər hissəsi razılaşdırılıb və biz son addımı atmalıyıq"

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