Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо израильскому коллеге

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Израиля Реувену Ривлину. Как отмечает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Государства Израиль – Дня независимости.

Верю, что азербайджано-израильские связи, отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – мира и благополучия".