 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо израильскому коллеге

    Передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Государства Израиль – Дня независимости

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Израиля Реувену Ривлину. Как отмечает Report, в письме говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Государства Израиль – Дня независимости.
    Верю, что азербайджано-израильские связи, отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.
    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – мира и благополучия".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi