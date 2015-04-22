Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо израильскому коллеге

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Израиля Реувену Ривлину. Как отмечает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Государства Израиль – Дня независимости.
Верю, что азербайджано-израильские связи, отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – мира и благополучия".
News DepartmentАвтор новости
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