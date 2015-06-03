Президент Ильхам Алиев принял посла Молдовы в Азербайджане в связи с завершением дипломатической деятельности

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Молдова в нашей стране Игоря Бодиу в связи с завершением дипломатической деятельности.

Как отмечает Report, глава государства подчеркнул, что в период дипломатической деятельности Игоря Бодиу двусторонние отношения между нашими странами успешно развивались в различных областях. Выразив уверенность в дальнейшем расширении азербайджано-молдавских связей, президент Ильхам Алиев пожелал послу успехов в последующей деятельности.

Чрезвычайный и полномочный посол Игорь Бодиу отметил, что покинет нашу страну как настоящий друг Азербайджана. Молдавский дипломат сказал, что ему, как послу, посчастливилось наблюдать происходящие в последние годы в Азербайджане процессы динамичного развития.

Он особо подчеркнул, что все эти успехи достигнуты под руководством президента Ильхама Алиева. Игорь Бодиу отметил, что прилагал все усилия для дальнейшего расширения двусторонних отношений между нашими странами, что в период его деятельности были организованы визиты на различном уровне, что наши связи активно развивались в социально-культурных сферах.