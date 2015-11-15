Президент Ильхам Алиев выступил во время обсуждений в рамках Саммита "Большой двадцатки"

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил во время обсуждений на темы экономического развития, инвестиций, занятости в рамках проходящего в турецком городе Анталья Саммита лидеров стран "Большой двадцатки".

Подчеркнув, что Азербайджан впервые участвует в столь представительном международном мероприятии по личному приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, глава нашего государства поблагодарил за это приглашение главу турецкого государства.

Затем президент Азербайджана выразил соболезнование турецкому и французскому народам в связи с террористическими актами, произошедшими в последнее время в Турции и во Франции. Он отметил, что Азербайджан находится рядом с Турцией и Францией.

Далее президент Ильхам Алиев отметил важные достижения Азербайджана, завоеванные в последние годы на пути экономического развития, рассказал о созданной в нашей стране благоприятной инвестиционной среде, проделанной работе по устранению безработицы, резкому сокращению бедности.

Саммит продолжает работу.

15 ноября вечером от имени премьер-министра Турецкой Республики Ахмета Давутоглу будет устроен прием в честь участвующих в Саммите "Большой двадцатки" глав государств и правительств, руководителей международных организаций.

Затем состоится рабочий ужин от имени президента Реджепа Тайипа Эрдогана.