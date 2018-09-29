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    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Индонезии

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу выразил соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо.

    Как сообщает Report в соболезновании главы государства говорится: "Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях, произошедших в результате стихийного бедствия на острове Сулавеси. В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование Вам, семьям и близким погибших, всему народу Индонезии, желаю исцеления раненым и пострадавшим". 

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