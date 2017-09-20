Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Мексики

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Мексиканских Соединенных Штатов Его превосходительству Энрике Пенья Ньето.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

С чувством скорби воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях, вызванных произошедшим в Вашей стране страшным землетрясением.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Мексики, желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим".