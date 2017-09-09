Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования мексиканскому коллеге

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенья Ньето.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Глубоко опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате произошедшего в Вашей стране сильного землетрясения.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование Вам, семьям и близким погибших, всему народу Мексики, желаю скорейшего исцеления раненым и пострадавшим".