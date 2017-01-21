Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Рухани

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани.

Как сообщает Report, в письме с соболезнованиями говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Известие о гибели людей в результате обрушения многоэтажного здания в Тегеране глубоко опечалило меня.

В связи с этой трагедией от себя и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана глубокое соболезнование, желаю раненым и пострадавшим исцеления.

Аллах рехмет элясин!"