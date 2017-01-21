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    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Рухани

    Известие о гибели людей в результате обрушения многоэтажного здания в Тегеране глубоко опечалило меня

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани.

    Как сообщает Report, в письме с соболезнованиями говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    Известие о гибели людей в результате обрушения многоэтажного здания в Тегеране глубоко опечалило меня.

    В связи с этой трагедией от себя и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана глубокое соболезнование, желаю раненым и пострадавшим исцеления.

    Аллах рехмет элясин!"

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