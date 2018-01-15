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    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Роухани

    Крайне опечален известием о гибели членов экипажа в результате крушения танкера, принадлежащего Вашей стране

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани. 

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    Крайне опечален известием о гибели членов экипажа в результате крушения танкера, принадлежащего Вашей стране.

    В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана глубокое соболезнование.

    Аллах рехмет элясин!"

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