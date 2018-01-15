Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Роухани

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Крайне опечален известием о гибели членов экипажа в результате крушения танкера, принадлежащего Вашей стране.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана глубокое соболезнование.

Аллах рехмет элясин!"