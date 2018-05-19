Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Кубы

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигелю Диас-Канелю Бермудесу.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Председатель,

Меня крайне опечалило известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета в Вашей стране.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, семьям и близким погибших, всему народу Кубы глубокое соболезнование, желаю исцеления раненым".