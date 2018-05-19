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    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Кубы

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигелю Диас-Канелю Бермудесу.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин Председатель,

    Меня крайне опечалило известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета в Вашей стране.

    В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, семьям и близким погибших, всему народу Кубы глубокое соболезнование, желаю исцеления раненым".

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