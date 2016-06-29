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    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану

    Считаем важным и необходимым осуществление совместных и решительных мер

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. 

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин Президент, мой дорогой брат,

    Известие о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате взрыва в стамбульском аэропорту Ататюрка, крайне опечалило нас.

    Мы безгранично возмущены этим кровавым преступлением и считаем важным и необходимым осуществление совместных и решительных мер, мобилизации сил в борьбе с терроризмом, ставшим страшной бедой для всего мира.

    В связи с произошедшей трагедией выражаю от своего имени и от имени азербайджанского народа глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю выздоровления раненым".

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