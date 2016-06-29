Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент, мой дорогой брат,

Известие о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате взрыва в стамбульском аэропорту Ататюрка, крайне опечалило нас.

Мы безгранично возмущены этим кровавым преступлением и считаем важным и необходимым осуществление совместных и решительных мер, мобилизации сил в борьбе с терроризмом, ставшим страшной бедой для всего мира.

В связи с произошедшей трагедией выражаю от своего имени и от имени азербайджанского народа глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю выздоровления раненым".