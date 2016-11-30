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    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования бразильскому коллеге

    Крайне опечален известием о гибели Ваших соотечественников в результате крушения пассажирского самолета в Колумбии

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Федеративной Республики Бразилия Мишелу Темеру.

    Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Крайне опечален известием о гибели Ваших соотечественников в результате крушения пассажирского самолета в Колумбии.

    В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Бразилии, желаю исцеления раненым".

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