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    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Ангеле Меркель

    Глубоко опечален известием о гибели и ранении людей в результате вооруженного нападения на торговый центр в Мюнхене

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования федеральному канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель.

    Как сообщает Report, в письме с соболезнованиями говорится:

    "Уважаемая госпожа Федеральный канцлер,

    Глубоко опечален известием о гибели и ранении людей в результате вооруженного нападения на торговый центр в Мюнхене.

    В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Германии, желаю скорейшего выздоровления раненым".

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