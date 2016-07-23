Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Ангеле Меркель

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования федеральному канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель.

Как сообщает Report, в письме с соболезнованиями говорится:

"Уважаемая госпожа Федеральный канцлер,

Глубоко опечален известием о гибели и ранении людей в результате вооруженного нападения на торговый центр в Мюнхене.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Германии, желаю скорейшего выздоровления раненым".