Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Алмазбеку Атамбаеву

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Алмазбек Шаршенович,

С глубоким прискорбием воспринял известие о трагической гибели людей в результате крушения самолета под Бишкеком.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".