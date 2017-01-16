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    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Алмазбеку Атамбаеву

    Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый Алмазбек Шаршенович,

    С глубоким прискорбием воспринял известие о трагической гибели людей в результате крушения самолета под Бишкеком.

    От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".

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