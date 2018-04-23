Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования афганскому коллеге

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Исламской Республики Афганистан Мухаммаду Ашрафу Гани.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Глубоко опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате сильного взрыва, произошедшего в городе Кабул.

Мы крайне возмущены этим беспощадным террористическим актом, считаем важным вести более решительную и последовательную борьбу против всех проявлений терроризма, превратившегося в страшную беду.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Афганистана, желаю исцеления раненым".