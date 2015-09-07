Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

"Уважаемый господин президент,

Дорогой Брат,

Глубоко опечален известием о гибели и ранении многочисленных турецких военнослужащих в результате террористического акта в регионе Даглыджа провинции Хаккари.

Турецкий народ может быть уверен в том, что те, кто совершил эти террористические акты, никогда не смогут достичь своих грязных целей.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю скорейшего выздоровления раненых и пострадавших.

Аллах рехмет элясин!".