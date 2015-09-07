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    Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

    Турецкий народ может быть уверен в том, что те, кто совершил эти террористические акты, никогда не смогут достичь своих грязных целей

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

    Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Дорогой Брат,

    Глубоко опечален известием о гибели и ранении многочисленных турецких военнослужащих в результате террористического акта в регионе Даглыджа провинции Хаккари.

    Турецкий народ может быть уверен в том, что те, кто совершил эти террористические акты, никогда не смогут достичь своих грязных целей.

    В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю скорейшего выздоровления раненых и пострадавших.

    Аллах рехмет элясин!".

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