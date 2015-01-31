​Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Болгарии

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил своему болгарскому коллеге Росену Плевнелиеву письмо с соболезнованием в связи с кончиной экс-президента этой страны Желю Желева. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт главы государства, в письме говорится: "Известие о кончине бывшего Президента Республики Болгария, выдающегося государственного и общественно-политического деятеля Желю Желева меня глубоко опечалило.

В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования Вам, членам семьи покойного и всему болгарскому народу".