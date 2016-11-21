Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование индийскому коллеге

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Индии Пранабу Мукхерджи.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Крайне опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского поезда в штате Уттар-Прадеш.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Индии, желаю скорейшего выздоровления раненых и пострадавших".