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    Президент Азербайджана выразил соболезнования главе турецкого государства

    Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Реджепу Тайипу Эрдогану

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

    Как сообщает Report, в сообщении говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    Дорогой Брат,

    Глубоко потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах в результате террористического акта, совершенного в районе Суруч провинции Шанлыурфа.

    Разделяя Вашу скорбь в связи с этой трагедией, от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Турции, желаю исцеления раненым и пострадавшим.

    Аллах рехмет элясин!"

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