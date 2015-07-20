Президент Азербайджана выразил соболезнования главе турецкого государства

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, в сообщении говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат,

Глубоко потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах в результате террористического акта, совершенного в районе Суруч провинции Шанлыурфа.

Разделяя Вашу скорбь в связи с этой трагедией, от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Турции, желаю исцеления раненым и пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!"