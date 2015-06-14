 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование Георгию Маргвелашвили

    Глава азербайджанского государства направил послание в адрес грузинского коллеги.

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование грузинскому коллеге Георгию Маргвелашвили.

    Как сообщает Report, в послании главы азербайджанского государства говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате произошедшего в городе Тбилиси стихийного бедствия.

    В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Грузии, желаю исцеления раненым и пострадавшим".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi