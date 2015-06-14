Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование Георгию Маргвелашвили

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование грузинскому коллеге Георгию Маргвелашвили.

Как сообщает Report, в послании главы азербайджанского государства говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате произошедшего в городе Тбилиси стихийного бедствия.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Грузии, желаю исцеления раненым и пострадавшим".