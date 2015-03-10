​Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование французскому коллеге

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнование президенту Франции Франсуа Олланду. Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

Глубоко опечалены известием о гибели олимпийской чемпионки Камиль Мюффа, известных спортсменов и других Ваших соотечественников в результате произошедшей в Аргентине аварии вертолета.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших".



