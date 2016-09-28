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    Президент Ильхам Алиев выразил израильскому коллеге соболезнования в связи со смертью Шимона Переса

    Сообщение о смерти лауреата Нобелевской премии Шимона Переса меня глубоко потрясло

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Израиля Реувену Ривлину.

    Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Меня глубоко потрясло сообщение о смерти бывшего президента Израиля, видного государственного и общественно-политического деятеля, лауреата Нобелевской премии Шимона Переса.

    В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана приношу глубокие соболезнования Вам, семье и близким покойного и всему израильскому народу". 

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