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    Президент Ильхам Алиев встретился в Париже с гендиректором группы NAVAL

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ 19 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Париже с председателем и генеральным директором группы NAVAL Эрве Гию.

    Как передает Report, на встрече были проведены обсуждения о сотрудничестве между Азербайджаном и Францией в военно-промышленной сфере.

    Председатель и генеральный директор группы Naval Эрве Гию проинформировал главу государства о деятельности руководимой им компании.

    Президент Ильхам Алиев выразил признательность за информацию.

    Во время беседы было отмечено, что имеются хорошие возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Францией в военно-технической сфере, и в настоящее время ведется работа с французской стороной над конкретными проектами. 

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