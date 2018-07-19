Президент Ильхам Алиев встретился в Париже с гендиректором группы NAVAL

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ 19 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Париже с председателем и генеральным директором группы NAVAL Эрве Гию.

Как передает Report, на встрече были проведены обсуждения о сотрудничестве между Азербайджаном и Францией в военно-промышленной сфере.

Председатель и генеральный директор группы Naval Эрве Гию проинформировал главу государства о деятельности руководимой им компании.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за информацию.

Во время беседы было отмечено, что имеются хорошие возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Францией в военно-технической сфере, и в настоящее время ведется работа с французской стороной над конкретными проектами.