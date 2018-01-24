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    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с соучредителем и генеральным директором американской компании Carlyle Group - ОБНОВЛЕНО

    © President.az

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Как сообщает Report, со ссылкой на пресс-службу президента АР, на встрече был отмечен высокий уровень сотрудничества между Государственным нефтяным фондом Азербайджана и Carlyle Group, подчеркнута важность дальнейшего расширения связей.

    ***11:52

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ 24 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с соучредителем и генеральным директором американской компании Carlyle Group Дэвидом Рубинштейном.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента. 

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