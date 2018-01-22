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    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Всемирного экономического форума

    Начался рабочий визит главы государства в Швейцарскую Конфедерацию

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Начался рабочий визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума.

    Как сообщает Report, 22 января глава государства встретился в Давосе с президентом Всемирного экономического форума Берге Брендом.

    Президент Ильхам Алиев поздравил Берге Бренда с избранием президентом Всемирного экономического форума, пожелал ему успехов в деятельности. На встрече было отмечено, что между Всемирным экономическим форумом и Азербайджаном долгие годы осуществляется плодотворное сотрудничество. В ходе беседы был затронут вклад Азербайджана в международное сотрудничество, подчеркнуто значение глобальных проектов с участием нашей страны, в том числе сданной в эксплуатацию в прошлом году железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также проекта TANAP, реализация которого завершается. Было отмечено, что в Азербайджане, обладающем богатыми запасами нефти, развивается ненефтяной сектор, постепенно увеличивается приток туристов в нашу страну.

    Президент Ильхам Алиев проинформировал о нынешнем состоянии переговоров, связанных с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Всемирным экономическим форумом и Азербайджаном.

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