Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Европейского банка реконструкции и развития - ОБНОВЛЕНО

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ 16 января начался рабочий визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Швейцарскую Конфедерацию для участия во Всемирном экономическом форуме.

Как сообщает Report, 16 января в Давосе состоялась встреча главы государства с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

На встрече Сума Чакрабарти поблагодарил президента Ильхама Алиева за поддержку, оказанную в переизбрании его президентом Европейского банка реконструкции и развития и выразил надежду на плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Европейским банком реконструкции и развития в предстоящий период.

Отметив наличие очень хороших связей между Азербайджаном и Европейским банком реконструкции и развития, президент Ильхам Алиев высоко оценил это сотрудничество и сказал, что для реализации различных проектов налажены эффективные связи.

Коснувшись осуществляемых в Азербайджане экономических реформ, глава нашего государства подчеркнул, что в нашей стране постоянно уделяется внимание развитию частного сектора.

В ходе беседы было отмечено, что за последнее время в Азербайджане созданы хорошие перспективы для сотрудничества в деле реализации сельскохозяйственных, транспортных, инфраструктурных проектов, которые откроют широкие возможности для сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.