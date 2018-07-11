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    Президент Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с президентом Совета Европейского Союза

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ 11 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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