Президент Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с президентом Совета Европейского Союза

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ 11 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ 11 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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