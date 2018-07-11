Президент Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с президентом Совета Европейского Союза

11 июля, 2018 14:23

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ 11 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.