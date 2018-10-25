Президент Ильхам Алиев встретился с заместителем генерального директора ЮНЕСКО

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ 25 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с заместителем генерального директора ЮНЕСКО Гу Ксингом.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ 25 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с заместителем генерального директора ЮНЕСКО Гу Ксингом.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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