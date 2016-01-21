Президент Ильхам Алиев встретился с вице-президентом Европейской комиссии по Энергетическому союзу

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ 21 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с вице-президентом Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марошем Шефчовичем.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом в различных областях, в том числе в энергетической сфере.

Была отмечена важная роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, с этой точки зрения подчеркнута значимость проекта "Южный газовый коридор". Была также отмечена успешная реализация проекта "Южный газовый коридор", подчеркнуто, что Еврокомиссия оказывает полную поддержку осуществлению этого проекта.