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    Президент Ильхам Алиев встретился с вице-президентом Европейской комиссии по Энергетическому союзу

    На встрече было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом в различных областях

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ 21 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с вице-президентом Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марошем Шефчовичем.

    Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом в различных областях, в том числе в энергетической сфере. 

    Была отмечена важная роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, с этой точки зрения подчеркнута значимость проекта "Южный газовый коридор". Была также отмечена успешная реализация проекта "Южный газовый коридор", подчеркнуто, что Еврокомиссия оказывает полную поддержку осуществлению этого проекта.

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