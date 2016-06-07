Президент Ильхам Алиев встретился с вице-канцлером, министром экономики и энергетики Германии

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ 7 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Берлине с вице-канцлером Федеративной Республики Германии, министром экономики и энергетики Зигмаром Габриэлем.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем азербайджано-германских двусторонних связей, отмечено, что имеются хорошие перспективы для экономического сотрудничества между нашими странами.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о реализации крупных экономических проектов, возможностях сотрудничества в области сельского хозяйства, фармацевтики, образования, транспорта, энергетики, водного хозяйства, очистки земель, космической промышленности и др.