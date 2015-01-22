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    Президент Ильхам Алиев встретился с учредителем "Фонда Сороса" и бывшим главой Израиля

    На встрече коснулись происходящих в Азербайджане процессов развития

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ 22 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с учредителем "Фонда Сороса" Джорджем Соросом.

    Как сообщает Report, на встрече провели обмен мнениями вокруг происходящих в Азербайджане процессов развития.

    В Давосе также прошла встреча президента Ильхама Алиева с бывшим главой Израиля Шимоном Пересом, на которой была выражена удовлетворенность развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Израилем.

    В ходе беседы обсудили нынешнее положение и перспективы межкультурного диалога и экономического сотрудничества.

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