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    Президент Ильхам Алиев встретился с швейцарским коллегой Аланом Берсетом

    На встрече было выражено удовлетворение успешному развитию двусторонних отношений в сфере политики, экономики,энергетики и культуры

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ 24 января президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с швейцарским коллегой Аланом Берсетом.

    Как передает Report, на встрече было выражено удовлетворение успешному развитию двусторонних отношений между Азербайджаном и Швейцарией в сфере политики, экономики, энергетики и культуры.

    Швейцарский президент отметил, что его страна считает Азербайджан важным партнером.

    Во время беседы речь шла о глобальных энергетических и транспортных проектах, которые осуществляются по инициативе Азербайджана и его непосредственном участии. Было отмечено, что наша страна уже превратилась в важный транспортный узел. Была подчеркнута роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Также говорилось о проделанной работе в области диверсификации экономики Азербайджана, развитии ненефтяного сектора, взаимном инвестировании и успешной деятельности компании SOCAR в Швейцарии.

    На встрече была отмечена необходимость повышения объема торговли между нашими странами, подчеркнута важность определения новых сфер сотрудничества. 

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