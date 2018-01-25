Президент Ильхам Алиев встретился с швейцарским коллегой Аланом Берсетом

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ 24 января президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с швейцарским коллегой Аланом Берсетом.

Как передает Report, на встрече было выражено удовлетворение успешному развитию двусторонних отношений между Азербайджаном и Швейцарией в сфере политики, экономики, энергетики и культуры.

Швейцарский президент отметил, что его страна считает Азербайджан важным партнером.

Во время беседы речь шла о глобальных энергетических и транспортных проектах, которые осуществляются по инициативе Азербайджана и его непосредственном участии. Было отмечено, что наша страна уже превратилась в важный транспортный узел. Была подчеркнута роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Также говорилось о проделанной работе в области диверсификации экономики Азербайджана, развитии ненефтяного сектора, взаимном инвестировании и успешной деятельности компании SOCAR в Швейцарии.

На встрече была отмечена необходимость повышения объема торговли между нашими странами, подчеркнута важность определения новых сфер сотрудничества.