Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным исполнительным директором группы BP

22 января, 2019 13:28

https://report.az/storage/news/6184597b500fca7ffa6efd554d892804/0acf663b-76d5-43cf-92b0-5e2afc9d802f_292.jpg Баку. 22 января. REPORT.AZ/ 22 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором группы BP Робертом Дадли. Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение развитием сотрудничества между Азербайджаном и компанией BP, обсуждены вопросы сотрудничества по месторождениям "Азери-Чыраг-Гюнешли", "Шафаг", "Асиман", "Абшерон" и др.