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    Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным исполнительным директором группы BP

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ 22 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором группы BP Робертом Дадли.

    Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение развитием сотрудничества между Азербайджаном и компанией BP, обсуждены вопросы сотрудничества по месторождениям "Азери-Чыраг-Гюнешли", "Шафаг", "Асиман", "Абшерон" и др.

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