Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Межпарламентского союза

25 октября, 2018 15:10

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ 25 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Межпарламентского союза Габриэлой Барон. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.