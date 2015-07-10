​Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой

Баку. 10 Июля. REPORT.AZ/ 9 июля состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой.

Как передает Report, отметив на встрече успешное развитие двусторонних отношений между нашими странами, Президент Италии подчеркнул важную роль Азербайджана в процессах, происходящих в регионе и во всем мире.

Президент Серджо Маттарелла поблагодарил Президента Ильхама Алиева за участие в выставке Milan Expo 2015. Глава Итальянского государства подчеркнул важную роль Фонда Гейдара Алиева в развитии двусторонних отношений, связей в культурной сфере. Он отметил прекрасную организацию павильона Азербайджана на миланской выставке, высоко оценил роль Азербайджана в системе международных отношений, антитеррористической деятельности, в борьбе с экстремизмом и радикализмом на международном уровне.

Подчеркнув прочные дружественные отношения между двумя странами, Президент Италии сказал, что это еще больше сближает наши народы. Он высоко оценил роль Азербайджана не только в регионе, но и в деле осуществления международного диалога в целом.

Президент Серджо Маттарелла поздравил Президента Азербайджана с прекрасной организацией и проведением первых Европейских игр.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Италия является для Азербайджана важной страной-партнером, и особо подчеркнул значение документа о стратегическом партнерстве, принятого в ходе его прошлогоднего визита в Италию. Глава государства констатировал успешное развитие двусторонних отношений в политической, экономической, энергетической и других сферах. Отметив значение Италии как основного торгового партнера Азербайджана, глава государства подчеркнул успешное развитие наших связей в политической, экономической, культурной, а также энергетической, строительной, промышленной, транспортной отраслях. Коснувшись значения проекта Южного газового коридора, Президент Ильхам Алиев сказал, что этот проект вносит вклад в дело обеспечения нашей страной энергетической безопасности Европы, а также дальнейшего расширения сотрудничества между Азербайджаном и Италией. Он отметил, что Южный газовый коридор служит наглядным примером успешного сотрудничества между нашими странами.

Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул, что итальянские компании принимают активное участие в различных отраслях экономики Азербайджана.

В ходе беседы были отмечены важность дальнейшего расширения наших экономических, политических, культурных связей, значение двусторонних отношений с точки зрения укрепления сотрудничества Азербайджан-Европейский Союз, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.