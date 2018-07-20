Президент Ильхам Алиев встретился с президентом французской компании SADE

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ 20 июля в Париже состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом французской компании SADE Патриком Лело.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение деятельностью компании SADE в Азербайджане в проекте "Умный город" и сфере мелиорации. Патрик Лело подчеркнул, что SADE и впредь намерена продолжить деятельность в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев отметил, что деятельность компании SADE в Азербайджане поддерживается. Глава государства подчеркнул, что сфера мелиорации является одним из приоритетных направлений для Азербайджана.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества.