Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ 21 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

Как сообщает Report, на встрече был высоко оценен уровень сотрудничества между Азербайджаном и Европейским банком реконструкции и развития, состоялся обмен мнениями о проводимых в нашей стране экономических реформах.

Было подчеркнуто наличие большого потенциала для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Европейским банком реконструкции и развития, обсуждены новые возможности с этой точки зрения.