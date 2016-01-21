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    Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития

    Было подчеркнуто наличие большого потенциала для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Европейским банком реконструкции и развития

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ 21 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

    Как сообщает Report, на встрече был высоко оценен уровень сотрудничества между Азербайджаном и Европейским банком реконструкции и развития, состоялся обмен мнениями о проводимых в нашей стране экономических реформах.

    Было подчеркнуто наличие большого потенциала для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Европейским банком реконструкции и развития, обсуждены новые возможности с этой точки зрения.

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