Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Банка ВТБ

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ 23 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом и председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече были отмечены успешное сотрудничество с Банком ВТБ, эффективная деятельность банка в Азербайджане.

В ходе беседы было подчеркнуто значение принимаемых мер, направленных на развитие банковского сектора в Азербайджане, создание более благоприятной среды для деятельности частного сектора в этой сфере, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.