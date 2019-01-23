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    Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Банка ВТБ

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ 23 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом и председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече были отмечены успешное сотрудничество с Банком ВТБ, эффективная деятельность банка в Азербайджане.

    В ходе беседы было подчеркнуто значение принимаемых мер, направленных на развитие банковского сектора в Азербайджане, создание более благоприятной среды для деятельности частного сектора в этой сфере, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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