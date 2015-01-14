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    Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу

    Было отмечено, что азербайджано-турецкие связи вносят вклад в укрепление регионального сотрудничества

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 14 января встретился с премьер-министром Турецкой Республики Ахметом Давутоглу.

    На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Турцией в различных областях, в том числе в экономической, энергетической, транспортной и других сферах. Было затронуто значение реализуемых нашими странами совместных проектов, подчеркнута важность проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Было отмечено, что азербайджано-турецкие связи вносят вклад в укрепление регионального сотрудничества.

    В ходе беседы была подчеркнута необходимость справедливого урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. Выражена уверенность в том, что дружественные связи между нашими странами будут расширяться и впредь.

    Затем состоялся совместный обед Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу.

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