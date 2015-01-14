Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 14 января встретился с премьер-министром Турецкой Республики Ахметом Давутоглу.

На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Турцией в различных областях, в том числе в экономической, энергетической, транспортной и других сферах. Было затронуто значение реализуемых нашими странами совместных проектов, подчеркнута важность проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Было отмечено, что азербайджано-турецкие связи вносят вклад в укрепление регионального сотрудничества.

В ходе беседы была подчеркнута необходимость справедливого урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. Выражена уверенность в том, что дружественные связи между нашими странами будут расширяться и впредь.

Затем состоялся совместный обед Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу.