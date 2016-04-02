Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Чехии

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ 1 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Вашингтоне с премьер-министром Чехии Богуславом Соботкой.

Как сообщает Report, выразив на встрече удовлетворение нынешним уровнем азербайджано-чешских отношений, президент Ильхам Алиев отметил, что сотрудничество между нашими странами вносит вклад в дальнейшее развитие связей. Подчеркнув, что между Азербайджаном и Чехией существуют добрые дружественные отношения, глава государства сказал, что удовлетворение вызывает высокий уровень связей и в политической сфере. Президент Ильхам Алиев отметил важность дальнейшего развития политических и экономических связей. Глава государства также сообщил о том, что ведется работа над документом о стратегическом сотрудничестве с Европейским Союзом.

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка сказал, что такие визиты и встречи представляют важное значение. Подчеркнув, что считает Азербайджан основным партнером Чехии на Южном Кавказе, Богуслав Соботка отметил, что его страна придает большое значение сотрудничеству в области энергетики и энергетической диверсификации. Он выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с Азербайджаном в этом направлении. Богуслав Соботка сказал, что Чехия придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном в военно-технической сфере, в области оборонной промышленности, а также в реализации проекта "Южный газовый коридор". Подчеркнув важное значение сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, Богуслав Соботка коснулся возможностей Чехии по внесению вклада в это сотрудничество.