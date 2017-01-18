Президент Ильхам Алиев встретился с исполнительным председателем компании CISCO - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ 18 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Давосе встретился с исполнительным председателем компании CISCO Джоном Чамберсом.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

Отметив, что наша страна стала надежным партнером для зарубежных компаний, исполнительный председатель компании CISCO Джон Чамберс заявил о большой выгоде и эффективности сотрудничества с Азербайджаном. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан вступил в новый этап развития и наше сотрудничество должно соответствовать этому этапу.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями относительно перспектив сотрудничества в сферах общественных услуг, промышленности, сельского хозяйства, туризма, диверсификации экспорта.