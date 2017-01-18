 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев встретился с исполнительным гендиректором и учредителем компании Palantir Technologies - ДОПОЛНЕНО

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества с нашей страной

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с исполнительным генеральным директором и учредителем компании Palantir Technologies Алексом Карпом.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

    На встрече генеральный исполнительный директор и учредитель компании Palantir Technologies Алекс Карп выразил заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества с нашей страной.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi