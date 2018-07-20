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    Президент Ильхам Алиев встретился с исполнительным директором компании Wilmotte & Associés Architectes

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ 19 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Париже с исполнительным директором компании Wilmotte & Associés Architectes Бориной Андрие.

    Как передает Report, исполнительный директор компании Wilmotte & Associés Architectes Борина Андрие подчеркнула, что красота Баку произвела на нее глубокое впечатление, высоко оценила совершенствование инфраструктуры города, строительство новых зданий, создание парков.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о возможности участия данной компании в реализации концепции развития Баку. 

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