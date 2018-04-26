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    Президент Ильхам Алиев встретился с группой членов британского парламента

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ 26 апреля в Лондоне состоялась совместная встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с членом Палаты общин парламента Великобритании, председателем группы дружбы с Азербайджаном Бобом Блекменом, членом Палаты лордов, председателем группы лейбористов - друзей Азербайджана лордом Дэвидом Эвансом и членом Палаты общин, заместителем государственного министра по Северной Ирландии Дэвидом Моррисом.

    Как сообщает Report, на встрече члены британского парламента поздравили главу государства с победой на президентских выборах. Лорд Дэвид Эванс и Дэвид Моррис отметили, что наблюдали за процессом голосования в нашей стране и что выборы были организованы на высоком уровне.

    Президент Ильхам Алиев выразил признательность за поздравления. Глава государства сказал, что во время выборов были созданы все условия для свободного, прозрачного и демократичного проведения голосования.

    На встрече было отмечено, что в Азербайджане обеспечено устойчивое развитие. Кроме того, были обсуждены вопросы сотрудничества с группами дружбы с Азербайджаном, действующими в обеих палатах британского парламента.

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