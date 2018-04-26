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    Президент Ильхам Алиев встретился с государственным министром Великобритании по торговле и поощрению экспорта

    © President.az

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ 26 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Лондоне с государственным министром Великобритании по торговле и поощрению экспорта, сопредседателем межправительственной комиссии баронессой Роной Фэрхед.

    Как сообщает Report, на встрече баронесса Рона Фэрхед поздравила президента Ильхама Алиева с победой на выборах. Она с удовлетворением вспомнила свой визит в Баку.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам развития двусторонних отношений, в частности, сотрудничества в области инвестиций, бизнес-связей, сельского хозяйства.

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