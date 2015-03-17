Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным исполнительным директором компании bp Робертом Дадли

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Карсе с генеральным исполнительным директором компании bp Робертом Дадли.

Как сообщает Report, в ходе встречи было выражено удовлетворение успешным сотрудничеством между Азербайджаном и bp, плодотворной совместной деятельностью по разработке газового месторождения "Шахдениз", было подчеркнуто значение закладки фундамента Южного газового коридора 20 сентября прошлого года в Баку, а также проекта TANAP в Карсе, отмечена важность успешного продолжения работ по проекту Южного газового коридора. Было подчеркнуто значение проекта TANAP, как части проекта Южного газового коридора, отмечено, что все работы по этим проектам ведутся по плану.

Здесь также коснулись значения дополнительных поставок в Турцию в 2018 году по проекту "Шахдениз-2" 6 миллиардов кубометров газа. Было отмечено об успешном продолжении работы по проекту ТАР, высоко оценена роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.



На встрече выразили удовлетворение тем, что bp является одним из акционеров проекта TANAP, отметили, что работа по другим проектам также успешно продолжается.

Здесь также состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах сотрудничества между Азербайджаном и bp.