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    Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным исполнительным директором компании Royal Phillips

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в области применения новых технологий по экономии энергии в связи с освещением улиц

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании Royal Phillips Франсом ван Хаутеном.

    Как передает Report, коснувшись деятельности компании в Азербайджане, Франс ван Хаутен выразил ее заинтересованность в сотрудничестве с нашей страной. Он с удовлетворением подчеркнул, что компания реализует в Азербайджане ряд проектов по производству систем освещения и медицинского оборудования.

    Президент Ильхам Алиев отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и компанией Royal Phillips вызывает удовлетворение. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в области применения новых технологий по экономии энергии в связи с освещением улиц.

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